UFFICIALE – Napoli, Simeone ha scelto il numero di maglia (Di giovedì 18 agosto 2022) La SSC Napoli comunica che Giovanni Simeone ha scelto il numero della magia che indosserà durante questa stagione di campionato. Pochi minuti fa è arrivato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 18 agosto 2022) La SSCcomunica che Giovannihaildella magia che indosserà durante questa stagione di campionato. Pochi minuti fa è arrivato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Il Cholito Simeone ha la sua grande chance: è un nuovo giocatore del Napoli ????? - DiMarzio : .@sscnapoli: ufficiale l’arrivo di Giovanni #Simeone dall’@HellasVeronaFC #calciomercato #SerieA - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, UFFICIALE L'ARRIVO DI SIMEONE DAL VERONA: 3.5 MILIONI PER IL PRESTITO, PIU' 12 IN CASO DI… - MFajriyansyah : RT @GoalItalia: Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Napoli: depositato il contratto in Lega ? - MFajriyansyah : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Il Cholito Simeone ha la sua grande chance: è un nuovo giocatore del Napoli ????? -