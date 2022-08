Traffico Roma del 18-08-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione studio Gianfranco Bellomo giornata caratterizzata dalla presenza di diversi incendi nella capitale alimentati anche dal vento disagio piano con la chiusura di alcuni strade come un tratto di via Merulana tra via Labicana è largo Brancaccio e sono anche le linee 16714 Attenzione ad un incendio in via della Magliana altezza incrocio con via Portuense strada chiusa e deviazione anche per la 023 è sempre per incendio ancora chiuso un tratto di via Tuscolana Vecchia altezza via Vermicino deviazioni sul posto e a causa della rimozione di alcuni alberi caduti in viale Carlo Felice è stato chiuso il tratto tra piazza di Porta San Giovanni e Piazza di Santa Croce in Gerusalemme In entrambe le direzioni è stata riaperta alvia Leonardo Bufalini nel tratto compreso tra via Augusto e via Casilina ...