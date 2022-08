Tennis | Reilly Opelka durissimo contro l’ATP | “Si tratta di un sistema completamente corrotto”

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 agosto 2022) Che tranon scorra buon sangue è ormai acclarato. In diverse occasioni ilta nativo di St.Joseph (Michigan) ha regalato stilettate non di poco conto all’Association ofProfessionals, specialmente riguardo a come vengono gestiti i rapporti, sia dal punto di vista umano che finanziario, tra tornei e giocatori. In queste ore il gigante (211 cm) a stelle e strisce ha voluto calcare la mano su un argomento ben specifico, ovvero le modifiche del calendario 2023 e la questione della compravendita dei diritti dei diversi eventi del Tour. Per fare un esempio, il Mutua Madrid Open è stato acquistato, se così si può dire, dall’International Management Group (IMG), una società statunitense con sede a New York che detiene già i diritti del Masters 1000 di Miami. Di pari passo, la ...