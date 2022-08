Salman Rushdie, aggressore compare in giudizio e si dichiara non colpevole (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – L’uomo accusato di aver accoltellato Salman Rushdie venerdì scorso nella parte occidentale dello stato di New York si è dichiarato oggi non colpevole di tentato omicidio di secondo grado e delle accuse di aggressione. Hadi Matar, 24 anni, è accusato di aver ferito Rushdie poco prima di un evento. Rushdie è ricoverato in ospedale con gravi ferite. Matar è comparso in giudizio durante una breve udienza presso il tribunale distrettuale della contea di Chautauqua con l’accusa di tentato omicidio di secondo grado e aggressione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – L’uomo accusato di aver accoltellatovenerdì scorso nella parte occidentale dello stato di New York si èto oggi nondi tentato omicidio di secondo grado e delle accuse di aggressione. Hadi Matar, 24 anni, è accusato di aver feritopoco prima di un evento.è ricoverato in ospedale con gravi ferite. Matar è comparso indurante una breve udienza presso il tribunale distrettuale della contea di Chautauqua con l’accusa di tentato omicidio di secondo grado e aggressione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

