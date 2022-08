PlanetPay365 è Official Value-Added Services Partner del Torino FC (Di giovedì 18 agosto 2022) (Roma, 18 agosto 2022) - Il brand multiservizi del gruppo SKS365 farà il suo debutto in campo durante Torino – Lazio in qualità di Match Sponsor. Roma, 18 agosto 2022 - PlanetPay365 e Torino FC insieme per una Partnership speciale in cui si fondono tradizione e innovazione e che legherà le due società per le prossime due stagioni. A due anni dal lancio sul mercato italiano, la piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment, divisione del gruppo SKS365, prosegue il suo percorso di crescita siglando un accordo con la società granata nella veste di Official Value-Added Services Partner. Il debutto ufficiale della nuova sinergia avverrà sabato 20 agosto in occasione della partita Torino – Lazio, di cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) (Roma, 18 agosto 2022) - Il brand multiservizi del gruppo SKS365 farà il suo debutto in campo durante– Lazio in qualità di Match Sponsor. Roma, 18 agosto 2022 -FC insieme per unaship speciale in cui si fondono tradizione e innovazione e che legherà le due società per le prossime due stagioni. A due anni dal lancio sul mercato italiano, la piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment, divisione del gruppo SKS365, prosegue il suo percorso di crescita siglando un accordo con la società granata nella veste di. Il debutto ufficiale della nuova sinergia avverrà sabato 20 agosto in occasione della partita– Lazio, di cui ...

