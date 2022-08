Placido Domingo coinvolto in un nuovo scandalo: “In una setta che sfruttava giovani schiave sessuali” (Di giovedì 18 agosto 2022) L’ottantunenne tenore spagnolo Placido Domingo è coinvolto in un’indagine su una setta criminale argentina accusata di tratta e sfruttamento sessuale di giovani donne. Che il nome del tenore sia tra quelli intercettati dalla polizia di Buenos Aires è riferito da alcuni quotidiani latino americani. Una setta celata dietro una “Escuela de Yoga”, come spiega il Corriere della Sera. Tra i clienti vip ci sarebbe anche Domingo che avrebbe avuto un incontro sessuale con “Mandy”, una donna della setta. Le ragazze reclutate diventavano così delle vere e proprie schiave sessuali. Figura centrale quella di un sedicente maestro spirituale, Juan Percowicz di 84 anni, che si faceva chiamare l’Angelo. Alle ragazze veniva affidato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) L’ottantunenne tenore spagnoloin un’indagine su unacriminale argentina accusata di tratta e sfruttamento sessuale didonne. Che il nome del tenore sia tra quelli intercettati dalla polizia di Buenos Aires è riferito da alcuni quotidiani latino americani. Unacelata dietro una “Escuela de Yoga”, come spiega il Corriere della Sera. Tra i clienti vip ci sarebbe ancheche avrebbe avuto un incontro sessuale con “Mandy”, una donna della. Le ragazze reclutate diventavano così delle vere e proprie. Figura centrale quella di un sedicente maestro spirituale, Juan Percowicz di 84 anni, che si faceva chiamare l’Angelo. Alle ragazze veniva affidato il ...

