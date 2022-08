Paredes Juventus, prestito con obbligo di riscatto. Serve convincere il PSG (Di giovedì 18 agosto 2022) Si lavora per portare Paredes in bianconero, ma la Juventus spinge per il prestito con obbligo di riscatto La Juventus vuole portare Paredes in bianconero, ma Serve l’ultimo step per concludere al meglio la trattativa con il PSG. Come riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri vogliono convincere i parigini a cedere il giocatore con la seguente formula: prestito con obbligo di riscatto (con il PSG che vuole il diritto). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Si lavora per portarein bianconero, ma laspinge per ilcondiLavuole portarein bianconero, mal’ultimo step per concludere al meglio la trattativa con il PSG. Come riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri voglionoi parigini a cedere il giocatore con la seguente formula:condi(con il PSG che vuole il diritto). L'articolo proviene da Calcio News 24.

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #JUVENTUS, SI BLOCCA LA CESSIONE DI #RABIOT ALLO UNITED: RICHIESTE RITENUTE ALTE E GIOCATORE NO… - DiMarzio : #Calciomercato | Da #Paredes a #Rabiot e #Depay: le ultime in casa @juventusfc - GiovaAlbanese : #Depay e #Paredes più vicini alla #Juventus senza alzare i costi ?? - Danygobbosud : RT @keybianconera: Paredes l'anno scorso nel Psg ha giocato 15 partite,Rabiot nella Juve ne ha giocate 32. In una squadra che non funziona… - Diotreme1 : Per Leandro #Paredes la #Juventus ha raggiunto un principio d'accordo. Inoltre il giocatore è legatissimo a… -