Panico per Lewandowski: l'attaccante del Barcellona rapinato fuori dal centro di allenamento (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Barcellona ha piazzato un grande colpo di mercato, il club bluagrana si è assicurato le prestazioni di un calciatore come Robert Lewandowski. Il polacco è ancora uno dei migliori attaccanti in circolazione, in club spagnolo si candida ad un ruolo da protagonista in Liga spagnola e Europa. L'ex Bayern Monaco è stato vittima di una disavventura. Lewandowski è stato rapinato nel pomeriggio. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, due rapinatori hanno fermato il calciatore, durante la firma degli autografi. I ladri hanno aperto la portiera della sua auto ed è stato portato via un orologio e il cellulare. Lewandowski avrebbe tentato l'inseguimento con l'auto. Sono in corso verifiche per fare luce sull'episodio. L'articolo CalcioWeb.

