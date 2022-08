"Niente imposte ": creano un Stato fantasma e truffano settecento persone (Di giovedì 18 agosto 2022) ... corte di Giustizia, tribunale Supremo e capo di Stato - con tanto di costituzione, stemma, gazzetta ufficiale e soprattutto finti documenti d'identità validi per l'espatrio. Il tutto promuovendosi ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 agosto 2022) ... corte di Giustizia, tribunale Supremo e capo di- con tanto di costituzione, stemma, gazzetta ufficiale e soprattutto finti documenti d'identità validi per l'espatrio. Il tutto promuovendosi ...

"Niente imposte ": creano un Stato fantasma e truffano settecento persone Sono oltre 700 le persone truffate da un'organizzazione messa in piedi a Catanzaro, che prometteva di poter ottenere finanziamenti, eludere il fisco e circolare liberamente senza vaccinazioni anti ... La Digos di Catanzaro ha smantellato un'organizzazione criminale, che aveva creato uno Stato fantasma per truffare centinaia di residenti in Italia vendendo terreni in Antartide, titoli nobiliari e al ...