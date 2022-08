vivereitalia : Messina, uomo ucciso a coltellate: il cadavere ritrovato in casa a Letojanni - paolo_versa : Messina, uomo di 56 anni ucciso a coltellate. Fermato un diciottenne - LaStampa : Messina, uomo di 56 anni ucciso a coltellate. Fermato un diciottenne - nuova_venezia : Messina, uomo di 56 anni ucciso a coltellate. Fermato un diciottenne - mattinodipadova : Messina, uomo di 56 anni ucciso a coltellate. Fermato un diciottenne -

L', operatore ecologico, descritto da tutti come una persona mite e affabile, viveva con il fratello e in questi giorni si trovava a riposo a seguito di un intervento chirurgico subito a entrambe ...Undi 56 anni Massimo Canfora, è stato trovato morto nella sua abitazione di Letojanni, in provincia di. Sembra che l'sia stato trovato senza abiti e che presenti diverse ferite sul corpo, probabili segni di accoltellamento. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Taormina che al momento ...Indagini a tutto campo per fare luce sull'omicidio di Massimo Canfora, 56 anni, trovato senza vita questa mattina nella sua abitazione di via Nenzi, a Letojanni (Messina). L'uomo che lavorava come ope ...(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo, Massimo Canfora, 56 anni, netturbino di Letojanni (Messina) è stato trovato nella sua abitazione. A trovare il corpo senza vita è stato il padrone di casa che è s ...