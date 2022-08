CorriereCitta : Roma, maxi rogo nella notte: in fiamme 10 auto - iconanews : Maxi rogo Pantelleria: Procura Marsala apre inchiesta - infoitinterno : Maxi rogo Pantelleria: non ancora spento l'incendio, ma è sotto controllo - infoitinterno : Maxi rogo a Pantelleria, evacuate le ville dei vip - retewebitalia : Pantelleria, domato maxi rogo è stato - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie #accadeoggi - -

La Procura di Marsala, diretta da Roberto Piscitello, ha aperto un'inchiesta sull'incendio che ha devastato ettari di vegetazione a Pantelleria. Ancora incerta la natura del. Due i punti di innesco lontani 400 metri l'uno dall'altro, dato che potrebbe essere compatibile anche con un evento accidentale. I pm stanno acquisendo i rilievi fotogrammetrici e tutte le ...- incendio a Pantelleria, ilè doloso: evacuati residenti e turisti dall'isola siciliana, inclusi diversi VIP. Vigili del fuoco e L'articolo Incendio Pantelleria, evacuate anche le ville dei ...Roma. Un maxi rogo quello avvenuto stanotte e che ha coinvolto la bellezza di 10 autovetture. Siamo in zona San Paolo, attualmente in corso le indagini da parte degli agenti per cercare di determinare ...La Procura di Marsala, diretta da Roberto Piscitello, ha aperto un'inchiesta sull'incendio che ha devastato ettari di vegetazione a Pantelleria. Ancora incerta la natura del rogo. (ANSA) ...