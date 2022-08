“Lui con Amadeus”. Sanremo 2023, è fatta per il nome top. E già fioccano i commenti (Di giovedì 18 agosto 2022) Colpo di scena su Sanremo 2023, con Amadeus che sarebbe stato in grado di ottenere qualcosa di grandioso. In pochi si aspettavano che tutto questo potesse essere possibile, ma il nome del concorrente che dovrebbe sfidare tutti gli altri per il successo nella kermesse musicale più famosa in Italia è di quelli che spaccano. Un colpaccio in piena regola, che farebbe molto felice la Rai, consapevole del fatto che gli ascolti televisivi schizzerebbero alle stelle solo per questa presenza. A Sanremo 2023 Amadeus potrebbe portare un concorrente con la c maiuscola. Mentre poco più di un mese fa il direttore artistico ha annunciato la presenza di Gianni Morandi come co-conduttore: “Sono felice di annunciare qualcosa di molto importante. Per me è una grande gioia, lui è amato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) Colpo di scena su, conche sarebbe stato in grado di ottenere qualcosa di grandioso. In pochi si aspettavano che tutto questo potesse essere possibile, ma ildel concorrente che dovrebbe sfidare tutti gli altri per il successo nella kermesse musicale più famosa in Italia è di quelli che spaccano. Un colpaccio in piena regola, che farebbe molto felice la Rai, consapevole del fatto che gli ascolti televisivi schizzerebbero alle stelle solo per questa presenza. Apotrebbe portare un concorrente con la c maiuscola. Mentre poco più di un mese fa il direttore artistico ha annunciato la presenza di Gianni Morandi come co-conduttore: “Sono felice di annunciare qualcosa di molto importante. Per me è una grande gioia, lui è amato ...

Eurosport_IT : JACOBS È TORNATO! OROOOOOOOOOOOOOOOOOO PER LUI ?????? Marcell vince la gara con il tempo di 9' 95 e si laurea nuovo ca… - Linkiesta : Il polo liberale non può scegliere la strada del populismo istituzionale #Letta ha fatto di tutto per favorire l’a… - DSantanche : In passato abbiamo assistito a limitazioni delle libertà decise per decreto. Il neo candidato PD Crisanti parlava a… - Adelina728 : @VitoPadova @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi Dove eri quando c'era il governo con il 71 Salvini? Se tiene lui alla… - roveda_loretta : RT @Moonlightshad1: 'Ogni mattina Letta si alza e deve decidere come attaccare me', ha detto quello che da anni si alza e ha sempre il pre… -