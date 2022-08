LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Pellacani/Bertocchi a caccia della medaglia nel syncro 3m (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 15.31: Non un grande inizio dei britannici: 40.80 15.27: Queste le coppie in gara: Gbr, Francia, Ungheria, Ucraina, Svizzera, Germania, Italia, Svezia 15.24 Azzurre che vanno a caccia dell’oro, partendo dal presupposto che Bertocchi e Pellacani sono in forma. 15.20 Le azzurre si dovranno guardare dalla coppia britannica formata da Bent-Ashmeil/Rollinson e dal duo tedesco composto da Hentschel/Punzel. 15.16. Pellacani e Bertocchi saranno tra le osservate speciali e puntano a confermarsi regine d’Europa in questa specialità del syncro 3 metri. 15.12: Buon pomeriggio ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 15.31: Non un grande inizio dei britannici: 40.80 15.27: Queste le coppie in gara: Gbr, Francia, Ungheria, Ucraina, Svizzera, Germania, Italia, Svezia 15.24 Azzurre che vanno adell’oro, partendo dal presupposto chesono in forma. 15.20 Le azzurre si dovranno guardare dalla coppia britannica formata da Bent-Ashmeil/Rollinson e dal duo tedesco composto da Hentschel/Punzel. 15.16.saranno tra le osservate speciali e puntano a confermarsi regine d’Europa in questa specialità del3 metri. 15.12: Buon pomeriggio ...

RaiNews : Il maltempo imperversa a Ostia: rinvii e cancellazioni per le gare in acque libere degli Europei di nuoto #Roma2022… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 18 agosto in DIRETTA: è tornato il vero Desalu! Folorunso in finale bene tuffi e canoa -… - infoitsport : LIVE - Tuffi, Europei Roma 2022: preliminari e finali giovedì 18 agosto in DIRETTA - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Bertocchi/Pellacani sognano in grande nel sincro 3 metri, Tocci e Marsaglia ci… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Santoro-Pellacani bronzo per 6 centesimi! Jodoin di Maria quinta nella piattaf… -