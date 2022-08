Libretti Poste, gli eredi hanno quest’obbligo in caso di morte del titolare (Di giovedì 18 agosto 2022) Nel momento in cui un parente viene a mancare, tra i molti obblighi e oneri di cui gli eredi devono farsi carico ce ne sono alcuni che riguardano gli eventuali Libretti aperti con Poste Italiane, ecco come evitare brutte sorprese e procedure legali avverse Qualora vi troviate nella spiacevole condizione di dover gestire l’improvvisa dipartita L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 18 agosto 2022) Nel momento in cui un parente viene a mancare, tra i molti obblighi e oneri di cui glidevono farsi carico ce ne sono alcuni che riguardano gli eventualiaperti conItaliane, ecco come evitare brutte sorprese e procedure legali avverse Qualora vi troviate nella spiacevole condizione di dover gestire l’improvvisa dipartita L'articolo proviene da Consumatore.com.

Tele_Nicosia : Poste italiane: in provincia di Enna sottoscritti oltre 170mila buoni fruttiferi postali e 140mila libretti di risp… - PalermoToday : Poste Italiane, in provincia di Palermo sottoscritti oltre 630 mila buoni fruttiferi - palermo24h : Poste Italiane: buoni e libretti, i numeri del risparmio in provincia di Agrigento - palermo24h : Caltanissetta, Poste Italiane Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi tra le forme di risparmio… - ScrivoLibero : Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali continuano ad essere tra le forme di risparmio più amate dai citta… -