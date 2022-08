Federica Panicucci, problemi in vacanza: cos’è successo (Di giovedì 18 agosto 2022) Federica Panicucci si trova in vacanza a Forte dei Marti assieme al suo compagno Marco Bacini. I due hanno vissuto una brutta disavventura ieri, mercoledì 17 agosto, mentre si trovavano in spiaggia. A raccontare l’accaduto è stata la stessa conduttrice di Canale 5 e lo ha fatto attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Federica Panicucci, disavventura in vacanza “Eccoci volevamo farvi un saluto, siamo tornati a Forte dei Marmi dopo la fuga di ieri sera a Portofino”. Seduta al tavolo di un ristorante ha raccontato ai suoi followers cosa le è capitato. I due si trovavano in toscana, dove ieri “il tempo non era il massimo”, e si vedeva nei video che ha pubblicato nelle scorse ore. “Insomma, è venuta una specie di tromba d’aria. A un certo punto, siamo scappati dalla spiaggia”, ha ... Leggi su tvzap (Di giovedì 18 agosto 2022)si trova ina Forte dei Marti assieme al suo compagno Marco Bacini. I due hanno vissuto una brutta disavventura ieri, mercoledì 17 agosto, mentre si trovavano in spiaggia. A raccontare l’accaduto è stata la stessa conduttrice di Canale 5 e lo ha fatto attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram., disavventura in“Eccoci volevamo farvi un saluto, siamo tornati a Forte dei Marmi dopo la fuga di ieri sera a Portofino”. Seduta al tavolo di un ristorante ha raccontato ai suoi followers cosa le è capitato. I due si trovavano in toscana, dove ieri “il tempo non era il massimo”, e si vedeva nei video che ha pubblicato nelle scorse ore. “Insomma, è venuta una specie di tromba d’aria. A un certo punto, siamo scappati dalla spiaggia”, ha ...

