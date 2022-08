F1, Raikkonen torna a gareggiare nella Nascar Cup Series (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo quasi otto mesi dal suo ritiro, Kimi Raikkonen tornerà a correre questo fine settimana nella Nascar Cup Series al ‘Watkins Glen International’, nello stato di New York. Il finlandese, ex campione del mondo, guiderà per TrackHouse Racing nell’ambito del programma ‘Project91’ che punta a dare visibilità alla competizione automobilistica. Raikkonen ha già gareggiato nel Nascar nel 2011, nelle gare Xfinity e Truck Series a Charlotte. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo quasi otto mesi dal suo ritiro, Kimitornerà a correre questo fine settimanaCupal ‘Watkins Glen International’, nello stato di New York. Il finlandese, ex campione del mondo, guiderà per TrackHouse Racing nell’ambito del programma ‘Project91’ che punta a dare visibilità alla competizione automobilistica.ha già gareggiato nelnel 2011, nelle gare Xfinity e Trucka Charlotte. SportFace.

