Elezioni politiche | Meloni | “Noi insieme per scelta | altri per abbatterci”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – “Governiamo15 regioni, abbiamo governatoin passato e non mi pare ci siano mai stati problemi. Stiamopere per condivisione, di là stannoper abbattere noi”. Lo dice a Radio 24 la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia, rispondendo a una domanda sulla solidità dell’alleanza di centrodestra e sulla possibilità che dopo lesi sfaldi. “La compilazione delle liste porta sempre polemiche. Negli ultimi tempi, soprattutto con l’avvento dei 5 stelle, si pensa che entrare in Parlamento sia una pesca delle occasioni, questo ha aperto la strada a una mentalità per cui chiunque, senza aver fatto la gavetta, poteva arrivare in parlamento, e quindi ci sono tante persone che aspettano di farlo”, ha detto ...