Elezioni | ai programmi gli italiani preferiscono gli specchietti per le allodole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 agosto 2022) Sono totalmente disinteressato alle promesse elettorali. Purtroppo, data l’età, sarebbe più che diabolico prenderle non dico per vere, ma anche solo come verosimili. Non mi commuoverei nemmeno se garantissero il loro impegno per la luna o per il tradizionale pollo, poco cambia. Una promessa resta una promessa: cioè nulla. Per quanto mi concerne, i politici si votano esclusivamente per quello che hanno fatto (passato), non per quello che annunciano di voler fare (futuro). Un ulteriore motivo di disagio – forse personalissimo – di fronte alle campagne elettorali sta nel fatto che nessuno in realtà si presenta con un programma compiuto, coerente e organico. Cioè con una visione politica di ampio respiro e di medio-lungo termine. Con un’idea forte. Da anni nessuna forza politica ha voluto sottoporsi al giudizio degli elettori con un progetto politico vero e proprio; solo slogan, parole ...