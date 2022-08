Due nuovi laboratori al Cattaneo Microbiologia e un Fab.Lab - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 18 agosto 2022) Un'immagine di uno dei due nuovi laboratori realizzati nelle ultime settimane nella sede dell'istituto tecnico Carlo Cattaneo di via Catena a San Miniato Leggi su lanazione (Di giovedì 18 agosto 2022) Un'immagine di uno dei duerealizzati nelle ultime settimane nella sede dell'istituto tecnico Carlodi via Catena a San Miniato

AstroSamantha : Mi hanno incuriosita queste strutture circolari nella laguna di Stettino, tra Germania e Polonia. Ho scoperto che s… - Zona_Wrestling : AEW: Aggiunti due nuovi match alla card di All Out, c’è Thunder Rosa vs Toni Storm - Claudel_IT : @jumpaxl47_ Dovevamo votare Miretti e Fagioli, 150 minuti in due, i nuovi fenomeni generazionali della grande Juve. ???? - GinaDi15 : @KasperReloaded Il sistema fatica a radicalizzare le posizioni fra due che ancora oggi governano insieme...L'unico… - VSaknussem : RT @AstrospaceI: A due settimane dal lancio lo spazioplano cinese segreto si trova ancora in orbita. Nuovi indizi sulla sua forma sono emer… -