Crisi climatica | una tromba d’aria travolge spazza via i banchi del mercato di Viareggio | le immagini

(Di giovedì 18 agosto 2022) L’improvvisa nubifragio che ha flagellato la Toscana in queste ore ha lasciato in ginocchio anche molti commercianti, con ingenti danni alle attrezzature, tende, ombrelloni, merci. Lo sottolinea Assidea, Associazione di tutela per gli operatori disu area pubblica evidenziando come gli ambulanti che si trovavano ai mercati di Empoli, Carrara,, Montecatini e Poggio a Caiano, dove il vento ha rovesciato addirittura un furgone, hanno subito danni dalle forti raffiche di vento e dalla pioggia caduta abbondantemente in queste ore. In un video pubblicato dai social si vedono gli ambulanti deldisorpresi dallache cercano si salvare i gazebo e la merce dalla furia del vento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fffitalia : Al @Tg3web parlano di Parigi allagata (“in un ora la pioggia di tre settimane”) e della combo di tornado e calura c… - tigella : Vorrei si smettesse di chiamare 'maltempo' questa cosa che sta succedendo. C'è un nome: 'crisi climatica'. E ci sar… - fffitalia : #Credo che sarebbe il caso di prendere sul serio la crisi climatica - PaoloX68 : RT @M49liberorso: I disastri determinati dal clima non sono casuali,sono conseguenza delle nostre azioni.Non c’è un Pianeta B, ricordatelo… - SoniaSamoggia : RT @M49liberorso: I disastri determinati dal clima non sono casuali,sono conseguenza delle nostre azioni.Non c’è un Pianeta B, ricordatelo… -

Giornale della Protezione civile

Leggi Anche, due morti in Toscana. Violenta tromba d'aria in Liguria, edifici scoperchiati in Emilia. Mentre al Sud è emergenza caldo Monticone non era un militare qualsiasi, godeva ...Ecco come si presenta il lungomare di Sestri Levante dopo la violenta grandinata che si è abbattuta sulla zona in mattinata. Per le strade un tappeto di foglie. Numerose le auto gravemente danneggiate ... Il piano statunitense per contrastare la crisi climatica Le previsioni in uno studio del Politecnico di Zurigo. "Il 77 per cento dei centri urbani presi in esame sperimenteranno un cambiamento sorprendente".Per visualizzare questo contenuto, accetta i cookie di tipo marketing . Crisi climatica e jihad In Africa i jihadisti si stanno radicando anche lungo la costa occidentale. In Benin la situazione è par ...