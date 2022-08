Amarcord – 27 anni fa Van Basten diceva addio al calcio giocato | News (Di giovedì 18 agosto 2022) Ventisette anni fa Marco Van Basten si ritirava dal calcio giocato salutando, emozionato, il pubblico dello stadio di 'San Siro' Leggi su pianetamilan (Di giovedì 18 agosto 2022) Ventisettefa Marco Vansi ritirava dalsalutando, emozionato, il pubblico dello stadio di 'San Siro'

PianetaMilan : Amarcord – 27 anni fa #VanBasten diceva addio al calcio giocato | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - devnulI : REPOST 2021 Sviluppo software e un po’ di amarcord. Vent’anni fa usciva Windows ME, una delle peggiori creature di… - GoalItalia : ?? STORY ?? Amarcord Eder Baù, tra il sogno Milan e gli anni d'oro alla @TriestinaCalcio ?? [?? @StefanoFlu] - LucaSciarini : Momento amarcord quello che ci suggerisce Giorgio Keller? con questa foto. Gli allievi C dello Zurigo di 40 anni fa… - PaoloX68 : RT @corrierebologna: Post amarcord del Komandante: «Questo posto? Un universo in un bicchiere di vino» -