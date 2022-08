Uomini e Donne, Davide Donadei sta con un’altra: la reazione di Chiara Rabbi (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sono di questi giorni le “prove” del flirt tra Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne fresco di rottura con Chiara Rabbi, l’ex corteggiatrice con cui è stato fidanzato du anni, e la tik-toker Giulia Paglianiti. Come prevedibile, non si è fatta attendere la reazione di Chiara, che ha pubblicato tutte le segnalazioni su Davide e Giulia ricevute dalle fan e ha replicato ironicamente: “Che posto meraviglioso è Instagram!”. Successivamente, la Rabbi ha stroncato così ogni speranza di un eventuale ritorno di fiamma. “Poteva pensarci prima”, ha concluso la ragazza. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, la troupe in ospedale per un’esterna ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sono di questi giorni le “prove” del flirt tra, ex tronista difresco di rottura con, l’ex corteggiatrice con cui è stato fidanzato du anni, e la tik-toker Giulia Paglianiti. Come prevedibile, non si è fatta attendere ladi, che ha pubblicato tutte le segnalazioni sue Giulia ricevute dalle fan e ha replicato ironicamente: “Che posto meraviglioso è Instagram!”. Successivamente, laha stroncato così ogni speranza di un eventuale ritorno di fiamma. “Poteva pensarci prima”, ha concluso la ragazza. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, la troupe in ospedale per un’esterna ...

