Reddito di cittadinanza, spunta la nuova data di pagamento (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ad agosto si sono registrati dei ritardi di pagamento relativi ad alcune categorie di percettori del Reddito In vigore dal 2019, il Reddito di cittadinanza è lo strumento di lotta alla povertà che prevede un assegno a tutti coloro che non superano un determinato Reddito Isee. L’assegno viene erogato tramite ricarica di una carta di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ad agosto si sono registrati dei ritardi direlativi ad alcune categorie di percettori delIn vigore dal 2019, ildiè lo strumento di lotta alla povertà che prevede un assegno a tutti coloro che non superano un determinatoIsee. L’assegno viene erogato tramite ricarica di una carta di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Mov5Stelle : Chi attacca il Reddito di cittadinanza non conosce la legge. Per fare dispetto al Movimento 5 Stelle e non farlo fu… - Mov5Stelle : “I 5 Stelle hanno fatto il Reddito di Cittadinanza, il decreto Dignità contro il precariato: hanno fatto le cose di… - SkyTG24 : Napoli, lavoravano in nero e percepivano reddito di cittadinanza - Andrea_Piras_ : RT @silviasansivie2: @sole24ore Incentivate le assunzioni nella p.a. - CapoOrsoInPiedi : RT @fabiettoilgobbo: Gente che prende il reddito di cittadinanza votera' il cdx che lo vuole eliminare. Se ne sentono di ogni in tempo di e… -