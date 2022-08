Orietta Berti sotto accusa | «Fa pubblicità occulta sul web» La replica rabbiosa del suo staff

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Codacons ha inviato una istanza per segnalare una «verosimilmenteo indiretta che si viene a concretizzare mediante la pubblicazione di un post su twitter, da parte della nota cantante e presentatrice». Per come si può verificare dalle immagini postate sul social network «esibisce le nuove “capsule” di un noto marchio di supermercati mostrandole, enfatizzandone la qualità e dichiarando espressamente di consigliarne l’acquisto. Ma omettendo di usare le diciture necessarie per identificare le pratiche pubblicitarie». Il Codacons a«Eppure», si legge ancora nella nota, «oltre alle prescrizioni della Digital Chart Iap, anche l’Antitrust, nelle due lettere di moral suasion indirizzate a ...