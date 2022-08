Nuoto, Europei Roma 2022: Leonardo Deplano vince un magnifico argento nei 50 sl. Primo Proud (Di mercoledì 17 agosto 2022) Leonardo Deplano strepitoso agli Europei 2022 di Nuoto. Nella piscina del Foro Italico di Roma l’azzurro classe 1999 ha stupito tutti e ha vinto un magnifico argento nei 50 metri stile libero. Meglio di lui ha fatto soltanto il britannico Benjamin Proud di soltanto due centesimi. Sesto invece l’altro azzurro in gara Lorenzo Zazzeri. Lorenzo Deplano, bronzo mondiale giovanile nel 2017, ha staccato con il penultimo tempo di reazione (0.66), ma poi ha poi recuperato metri su metri agli avversari fino a chiudere con il record personale di 21”60. Grazie a questa magnifica prestazione salgono a quota 29 le medaglie azzurre conquistate in questi Campionati Europei di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022)strepitoso aglidi. Nella piscina del Foro Italico dil’azzurro classe 1999 ha stupito tutti e ha vinto unnei 50 metri stile libero. Meglio di lui ha fatto soltanto il britannico Benjamindi soltanto due centesimi. Sesto invece l’altro azzurro in gara Lorenzo Zazzeri. Lorenzo, bronzo mondiale giovanile nel 2017, ha staccato con il penultimo tempo di reazione (0.66), ma poi ha poi recuperato metri su metri agli avversari fino a chiudere con il record personale di 21”60. Grazie a questa magnifica prestazione salgono a quota 29 le medaglie azzurre conquistate in questi Campionatidi ...

