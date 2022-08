Motomondiale: Gp Austria. Quartararo 'Concentrato e pronto per week - end' (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il francese della Yamaha: "Ho usato la delusione di Silverstone in modo produttivo" ROMA - "Dopo Silverstone sono rimasto un po' deluso, ma ho usato quell'energia in modo produttivo. Mi sono allenato ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il francese della Yamaha: "Ho usato la delusione di Silverstone in modo produttivo" ROMA - "Dopo Silverstone sono rimasto un po' deluso, ma ho usato quell'energia in modo produttivo. Mi sono allenato ...

corsedimoto : ORARI MOTOGP - Il GP Austria al Red Bull Ring è il 13° appuntamento MotoGP: ecco tutta la programmazione TV in dire… - corsedimoto : ULTIMI SQUILLI sul mercato piloti MotoGP: fra Austria e Misano tutte le pedine andranno a posto. Ecco come… - corsedimoto : JORGE MARTIN ribadisce il suo desiderio di approdare nel team ufficiale Ducati, anche se restare in Pramac non lo p… - infoitsport : Motomondiale, GP Austria 2022: calendario, programma, orari - infoitsport : MotoGP Austria e Misano decisive, anche per la salute del motomondiale -