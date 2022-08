Milan, allenamento in parte personalizzato e in parte in gruppo per Tonali (Di mercoledì 17 agosto 2022) Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, Sandro Tonali ha svolto in parte allenamento personalizzato e in parte con il gruppo Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 agosto 2022) Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, Sandroha svolto ine incon il

AntoVitiello : ?? #Milan, Allenamento finito a #SanSiro. #Giroud ancora a parte prova domani con il gruppo. #DeKetelaere oggi ha se… - AntoVitiello : ?? Migliorano le condizioni di Sandro #Tonali, che ora punta l'Atalanta. Oggi allenamento personalizzato sul campo p… - AntoVitiello : Il #Milan domani effettuerà un allenamento al mattino a #SanSiro. - PianetaMilan : .@acmilan , allenamento in parte personalizzato e in parte in gruppo per #Tonali #ACMilan #Milan #SempreMilan - ManuFilippone95 : RT @MilanNewsit: Milan, dopo l'allenamento di ieri la squadra è al completo. Manca solo Ibra -