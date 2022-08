L’ex sarta 84enne di Sophia Loren e Mastroianni lascia il carcere: verrà trasferita in convento (Di mercoledì 17 agosto 2022) verrà trasferita in un convento Loretta M., 84 anni, L’ex sarta di Sofia Loren e Marcello Mastroianni, arrestata lo scorso 10 agosto e portata nel reparto femminile di Rebibbia con l’accusa di tentato omicidio ai danni del marito 83enne che aveva accoltellato alla schiena procurandogli una ferita da codice giallo. Quest’ultimo è ricoverato al Policlinico di Tor Vergata in codice giallo, sembra fuori pericolo ma è molto provato, come spiegano fonti ospedaliere; la donna invece è entrata nel penitenziario romano attraverso l’isolamento, a causa del Covid, e la sua storia è balzata alle cronache solo grazie dell’interessamento di Gabriella Stramaccioni, garante romana dei diritti dei detenuti. “Questa donna equilibrata, signorile, dignitosa è stata consegnata al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022)in unLoretta M., 84 anni,di Sofiae Marcello, arrestata lo scorso 10 agosto e portata nel reparto femminile di Rebibbia con l’accusa di tentato omicidio ai danni del marito 83enne che aveva accoltellato alla schiena procurandogli una ferita da codice giallo. Quest’ultimo è ricoverato al Policlinico di Tor Vergata in codice giallo, sembra fuori pericolo ma è molto provato, come spiegano fonti ospedaliere; la donna invece è entrata nel penitenziario romano attraverso l’isolamento, a causa del Covid, e la sua storia è balzata alle cronache solo grazie dell’interessamento di Gabriella Stramaccioni, garante romana dei diritti dei detenuti. “Questa donna equilibrata, signorile, dignitosa è stata consegnata al ...

