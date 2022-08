La fuga d’amore diventa una truffa: a scappare è stata solo lei e con 5mila sterline (Di mercoledì 17 agosto 2022) Brutte notizie per un uomo, che invece di una fuga d’amore con la sua amata si è ritrovato con 5 mila sterline in meno. A volte le fughe d’amore sono romantiche ed indimenticabili ma per un giovane uomo è stata a di poco memorabile, ma per diversi motivi. Un amore a prima vista che si L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 17 agosto 2022) Brutte notizie per un uomo, che invece di unacon la sua amata si è ritrovato con 5 milain meno. A volte le fughesono romantiche ed indimenticabili ma per un giovane uomo èa di poco memorabile, ma per diversi motivi. Un amore a prima vista che si L'articolo NewNotizie.it.

radiosintony : Fuga d'amore a Roma per sposarsi, ma lei in aeroporto scappa con i soldi - RosannaVaroli : Organizzano la fuga d'amore a Roma, lei scappa dall'aeroporto con i soldi del promesso sposo - erSorPasquino : @LucaMou1927 e poi fuga d'amore in portogallo ,conducente TopDan - infoitinterno : Fuga d'amore a Roma per sposarsi, anzi no: lei scappa con i soldi - MLRiccioli : RT @Corriere: A Ravello, nella villa che ospitò la fuga d’amore di Greta Garbo (lontano dal caos dei turisti) -