I programmi in tv oggi, 17 agosto 2022: film e intrattenimento (Di mercoledì 17 agosto 2022) Su Rai Uno Superquark, su Sky Torno indietro e cambio vita. Guida ai programmi Tv della serata del 17 agosto 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 17 agosto 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai 4 dalle 21.20 I segni del male. Dopo aver perso la fede a causa di un evento traumatico, l'ex pastore Katherine decide di affidarsi alla scienza, finché viene chiamata a indagare su strani fenomeni che ricalcano le piaghe bibliche. Su Rai Movie dalle 21.10 Io sono tempesta. Numa Tempesta è un uomo d'affari ...

