Belen Rodriguez ingrassata… e felice | lo scatto in bikini

A solo un anno di distanza la vita di Belen Rodriguez è drasticamente cambiata. Nel luglio del 2021 è infatti diventata mamma per la seconda volta di Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, mentre ora è ormai da qualche mese tornata a essere legata a Stefano De Martino, che continua a essere suo marito, oltre che papà del suo primogenito Santiago. I due ormai non si nascondono più, dimostrando a tutti quanto questo ritorno di fiamma li abbia resi felici, al punto tale da non escludere l'idea di allargare ulteriormente la famiglia, come aveva rivelato recentemente la showgirl a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo. Il conduttore, appena ne ha la possibilità, non manca di aiutare l'argentina anche nella gestione della bimba, di cui si considera una sorta di zio acquisito.

