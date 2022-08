Basket | Nba ferma in occasione delle elezioni Usa di midterm | 8 novembre niente partite

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 agosto 2022) New York, 17 ago. - (Adnkronos) - Due anni dopo le presidenziali statunitensi, la Nba irrompe nelledi: la lega infatti ha annunciato che nella prossima stagione tutte le trenta squadre scenderanno in campo la sera del 7, mentre non giocheranno il giorno dopo - quello dell'Election Day per il rinnovo del Congresso. La decisione e' stata annunciata per permettere a milioni di americani di andare a votare liberamente, senza avere impegni 'sportivi' o distrazioni, nella speranza di aumentare l'affluenza. Alledel prossimo 8saranno in gioco tutti i 435 seggi della Camera e più di trenta seggi al Senato, oltre ad alcuni posti da governatore. “La decisione di cambiare il programma viene dall'intenzione di promuovere un impegno civico al di là dei partiti e di ...