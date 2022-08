Ajax | tutti pazzi per Lucca | il nubifragio non ferma i tifosi

Milestemplaris : @ZorroeI @DiMarzio @acffiorentina @Feyenoord Onestamente è incredibile che, dopo tutti i movimenti di quest’estate… - RobertoBertog1 : @gallobaelotti Ok, prima hai affermato con sicurezza che Schuurs non è un buon difensore, poi che sì è un difensore… - fakebedo_ : @Ajax_Harb @kreide_prinz_ @regvator Sei geloso marcio a tal punto che ragioni meno del solito, mona è gentile con t… - infernALE96 : @acm1899m @luigidiplacido @KunGrax Mica ho detto di vincerla. Però anche l'Ajax nel 2019 metteva paura a tutti, se… - Paky2615 : Io dico la mia, la butto lì: #Napoli invece di comprare #raspadori ipervalutato perché non ci aggiungi 5 mln e prov… -

Nonostante la tempesta, i tifosi dell'aspettano Lorenzo Lucca per firmare autografi e scattare qualche fotoL'ultimo grande obiettivo del mercato del Torino. Con l'arrivo di Schuurs dall'e quello imminente per Hien la dirigenza granata prepara l'affondo per riportare al Torino ...e tre già fuori ...Perr Schuurs arriverà a Torino nel primo pomeriggio, dopo che la società granata ha definito tutti i dettagli con l’Ajax per un’operazione da 13 milioni (9,5 più 3,5 di bonus) oltre al 15 per cento su ...Segui live la partita di Eredivisie Ajax-Cambuur su skysport.it. Le probabili formazioni, tutte le news per arrivare preparato al meglio al match e tutti gli aggiornamenti in diretta live dell’incontr ...