Ultime Notizie Roma del 16-08-2022 ore 20 | 10

(Di martedì 16 agosto 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione esteri in apertura completo in Ucraina duro attacco del presidente russo Vladimir Putin contro gli Stati Uniti che accusato non solo di voler prolungare la guerra e di usare gli ucraini come carne da cannone ma anche di cercare di destabilizzare la situazione globale con la visita dello speaker della camera Nancy Pelosi a Taiwan lucidante ora punta ad un’alleanza simile alla Nato con la Regione dell’Asia pacifica ha detto Putin citato dalla tasche hai portato a ripristinare il rispetto del diritto internazionale e rafforzare le posizioni dell’ONU e delle altre piattaforme di dialogo in un discorso alla decima conferenza di mosca sulla sicurezza internazionale Putin ha detto che i paesi occidentali hanno bisogno di conflitti per mantenere la loro ...