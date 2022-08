Tuffi | Europei Roma 2022 | Bertocchi e Pellacani volano in finale nel trampolino 1m

(Di martedì 16 agosto 2022) Passaggio del turno meritato e non eccessivamente sudato per Chiaraed Elenanella seconda giornata diaglidi, con i preliminari del1m donne. Azzurre tranquille, che rompono il ghiaccio in vista delladelle 15:10. COME VEDERE LE GARE IN TV I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL MONTEPREMI La cronaca Partenza relativamente a rilento di Chiara, che parte con un diciassettesimo posto nel primo turno, ma il suo esercizio era col coefficiente più basso. Punteggio più alto della, che chiude sul podio il primo turno. La rimonta della due azzurre ...

Eurosport_IT : CAMPIONI D'EUROPAAAAAA! ?????? L'Italia conquista la medaglia d'oro nel Team Event negli Europei di Tuffi: Eduard Tim… - LiaCapizzi : L'Italia (piscina & mare) più forte di sempre. Con Paltrinieri uomo copertina. Con Scozzoli capitano (bentornato)… - OA_Sport : #TUFFI #Roma2022 Uno-due Bertocchi-Pellacani nel preliminare dal metro: le azzurre vogliono emozionare in Finale - franconemarisa : RT @poliziadistato: Campionati europei ???? nuoto #Roma2022 nella prima giornata dedicata ai #tuffi arriva un'altra medaglia di marca #Fiamme… - infoitsport : Europei nuoto, oro nei tuffi team event per l'Italia. Chiara Pellicani: «È un debutto da sogno, nella mia citt -

OA Sport

13.20: Una qualifica davvero eccezionale per le due azzurre. Elena Bertocchi ha stabilito il miglior punteggio (256.65) ed alle sue spalle c'è Chiara Pellacani (254.25). Sarà una fantastica lotta per ...Italia 7'41''22 qualificata in finale (Ciampi, Megli, Cesarano, Caponi)Dalle 12 Diretta Rai ...100 dorso D Margherita Panziera e Silvia Scalia 100 dorso U 4x200 stile libero mixed A Roma... LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Bertocchi e Pellacani nella prime posizioni dopo due tuffi Passaggio del turno meritato e non eccessivamente sudato per Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi nella seconda giornata di tuffi agli Europei di Roma 2022, con i preliminari del trampolino 1m donne.Europei nuoto, oggi il via a Roma nella «piscina più bella del mondo». EUROPEI NUOTO Europei nuoto, oro per Quadarella nei 1500 stile libero. APPROFONDIMENTI ALTRI SPORT Europei nuoto, oro per Minisin ...