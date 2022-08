Marina Paola Micalizio è stata ritrovata viva in una scogliera dell' Elba

Agenzia_Ansa : La donna di 48 anni scomparsa domenica all'isola d'Elba, Marina Paola Micalizio, figlia del superpoliziotto Pippo M… - Radio1Rai : Al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta Flavio Insinna @insinnaflavio presenta il suo libro 'Il gatto del… - globalistIT : - daniele_barile : ritrovata viva tra gli scogli Marina Paola Micalizio figlia del super po... - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'La donna di 48 anni scomparsa domenica all'isola d'Elba, Marina Paola Micalizio, figlia del superpoli… -

Si conclude con un lieto fine la storia di vivaMicalizio, la donna scomparsa sull'isola d'Elba che è stata trovata viva. La 48enne era la figlia dell'ex super poliziotto Pippo Micalizio, noto per aver diretto le prime maxi operazioni ......pensando a un viaggio in Scozia per visitare uno dei suoimacchinetta te sarebbe il primo all'estero da quando ha lasciato la casa bianca la figlia del superpoliziotto Pippo micalizioè ...Della donna si erano perse le tracce all'isola d'Elba la sera del 14 agosto: il suo cane era stato trovato morto sugli scogli di una spiaggia dell'isola, mentre il suo cellulare era stato recuperato p ...E' stata trovata viva Marina Paola Micalizio, donna di 48 anni scomparsa domenica all'isola d'Elba. Figlia dell'ex superpoliziotto Pippo Micalizio. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava ...