“Li hanno visti baciarsi”. Nunzio e la ballerina di Amici beccati: la soffiata (Di martedì 16 agosto 2022) Nunzio e l’ex di Amici insieme? È la domanda che in queste ore sta circolando sul web, dopo che il ballerino dell’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi e una sua compagna di scuola sono stati avvistati insieme ai giardini di Naxos, a Taormina. Come riporta il sito Isa e Chia, pare che il giovane siciliano, uno dei più discussi dell’ultima edizione di Amici, sia stato visto in compagnia di una ex allieva della scuola. Ovviamente le domande e i tweet sono circolati prepotentemente. Una nuova coppia in vista? così sembra, almeno secondo le segnalazioni giunte al sito che spesso si occupa dei programmi della De Filippi e alcuni tweet in cui si parla anche di un bacio scambiato tra i due ex compagni di classe. La ballerina vista con Nunzio è Cosmary, fresca di addio dal fidanzato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 agosto 2022)e l’ex diinsieme? È la domanda che in queste ore sta circolando sul web, dopo che il ballerino dell’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi e una sua compagna di scuola sono stati avvistati insieme ai giardini di Naxos, a Taormina. Come riporta il sito Isa e Chia, pare che il giovane siciliano, uno dei più discussi dell’ultima edizione di, sia stato visto in compagnia di una ex allieva della scuola. Ovviamente le domande e i tweet sono circolati prepotentemente. Una nuova coppia in vista? così sembra, almeno secondo le segnalazioni giunte al sito che spesso si occupa dei programmi della De Filippi e alcuni tweet in cui si parla anche di un bacio scambiato tra i due ex compagni di classe. Lavista conè Cosmary, fresca di addio dal fidanzato ...

