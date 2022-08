GdS – Milan, Ziyech attende e valuta le alternative: non è la priorità, ma un’opportunità | Primapagina (Di martedì 16 agosto 2022) 2022-08-11 10:49:35 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Un difensore e un centrocampista, Stefano Pioli è stato chiaro su cosa si aspetta ancora dal mercato. Sono queste le due priorità del Milan, i reparti che ancora devono essere completati per mettere a disposizione del tecnico una squadra che possa competere in tutte le competizioni. Ci sarebbe però anche la ciliegina sulla torta che corrisponde al nome di Hakim Ziyech. Il 29enne marocchino è stato uno dei primi nomi individuati da Maldini e Massara per alzare la qualità della trequarti rossonera. L’arrivo di Charles De Ketelaere, come abbiamo raccontato nelle scorse settimane, non esclude il giocatore del Chelsea ma condiziona le modalità con cui potrebbe approdare a Milano. L’OSTACOLO – Ziyech ha fin da subito ... Leggi su justcalcio (Di martedì 16 agosto 2022) 2022-08-11 10:49:35 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Un difensore e un centrocampista, Stefano Pioli è stato chiaro su cosa si aspetta ancora dal mercato. Sono queste le duedel, i reparti che ancora devono essere completati per mettere a disposizione del tecnico una squadra che possa competere in tutte le competizioni. Ci sarebbe però anche la ciliegina sulla torta che corrisponde al nome di Hakim. Il 29enne marocchino è stato uno dei primi nomi individuati da Maldini e Massara per alzare la qualità della trequarti rossonera. L’arrivo di Charles De Ketelaere, come abbiamo raccontato nelle scorse settimane, non esclude il giocatore del Chelsea ma condiziona le modalità con cui potrebbe approdare ao. L’OSTACOLO –ha fin da subito ...

