Evasione e porto abusivo di armi | Ferragosto di denunce tra Anzio e Nettuno

(Di martedì 16 agosto 2022) Sul litorale tra, i Carabinieri della Compagnia di, unitamente ai colleghi dell’8° Reggimento Lazio, hanno denunciato una 21enne romena che, nonostante fosse sottoposta agli arresti domiciliari, è stata sorpresa fuori la sua abitazione senza alcun motivo valido e senza alcuna autorizzazione. Denunciato anche un 21enne romeno che non si è fermato all’alt impostogli durante un posto di controllo. Il giovane, a bordo della sua auto ha eluso il controllo con una manovra repentina, invadendo l’opposta corsia di marcia ma è stato fermato dopo un breve inseguimento senza alcuna conseguenza. I Carabinieri hanno poi denunciato un 25enne ditrovato in possesso di un coltello a serramanico. Nel corso dei numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, i militari hanno poi denunciato 3 persone: ...

