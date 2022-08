Da dove arriva il video in francese di Giorgia Meloni in cui dice che Mussolini è un buon politico (Di martedì 16 agosto 2022) Se frequentate i social network, l’avrete sicuramente vista. Si tratta di un estratto di uno di quei video-spiegoni che diversi progetti di “giornalismo social” fanno sempre più spesso. Un focus sulla situazione politica italiana in vista delle elezioni del 25 settembre, incentrato soprattutto sulla figura di Giorgia Meloni, è stato pubblicato Loopsider, un media francese dall’elevato seguito sui social network: 100mila utenti su Twitter, oltre 500mila su Instagram, con una comunicazione visuale estremamente incentrata sulle giovani generazioni. Il progetto di video su Giorgia Meloni utilizza infografiche, passaggi virali legati alla carriera politica di Giorgia Meloni e qualche immagine d’archivio. Come quella che, estrapolata da ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 16 agosto 2022) Se frequentate i social network, l’avrete sicuramente vista. Si tratta di un estratto di uno di quei-spiegoni che diversi progetti di “giornalismo social” fanno sempre più spesso. Un focus sulla situazione politica italiana in vista delle elezioni del 25 settembre, incentrato soprattutto sulla figura di, è stato pubblicato Loopsider, un mediadall’elevato seguito sui social network: 100mila utenti su Twitter, oltre 500mila su Instagram, con una comunicazione visuale estremamente incentrata sulle giovani generazioni. Il progetto disuutilizza infografiche, passaggi virali legati alla carriera politica die qualche immagine d’archivio. Come quella che, estrapolata da ...

