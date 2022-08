Criscitiello svela la data e le cifre di Raspadori al Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 16 agosto 2022) Sono giorni frenetici in casa Napoli. Dopo la splendida vittoria di ieri contro il Verona, Giuntoli è al lavoro per completare la rosa e garantire a Luciano Spalletti una squadra competitiva. Questa mattina è arrivata la conferma su Ndombele; il centrocampista francese sarà un calciatore azzurro e arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Il d.s. azzurro, però, non vuole fermarsi. Mercato Napoli Giacomo(Photo by Claudio Villa/Getty Images) Giuntoli è pronto a chiudere per un altro giocatore, seguito per molto tempo dal Napoli e la cui trattativa sta diventando la telenovela dell’estate azzurra. Si tratta di Giacomo, attaccante classe 2000 del Sassuolo. Dopo un lungo tira e molla con i neroverdi, la fumata bianca pare sempre più vicina. Ad annunciarlo è il direttore di Sportitalia, ...