CM com – Di Maria e Vlahovic cancellano il Sassuolo e la vecchia Juve Ma l’infortunio del Fideo può farla tornare indietro | Primapagina

(Di martedì 16 agosto 2022) 2022-08-15 23:50:00 Fermi tutti! La nuovaè stata uguale a quellaper ventiquattro minuti, ovvero fino alla pausa per rifocillarsi, ordinata dall’arbitro, che ha provvidenzialmente spento i fischi che si stavano alzando da buona parte dei quarantuno mila dello Stadium. In quel segmento di gara, la metà del primo tempo, per l’appunto, stava dominando ilin ragione di tre motivi. Uno. Laera bassa e difendeva la porta con un certo affanno. Due. Non riusciva mai a portar via palla alche palleggiava a proprio piacimento. Tre. il ritmo, dopo una discreta partenza, era colato a picco non si sa per scarsa preparazione o abbondante preoccupazione. Fatto sta che, dopo un mezzo rigore negato dall’arbitro Rapuano ad Alex Sandro (quarantesimo secondo, avvinghiamento di Muldur ...

Su Die Vlahovic , invece: " Dusan migliorato dall'arrivo di DiSono contento per lui, certamente gli piace buttarla dentro e Diè un giocatore straordinario che può aiutarlo ...Immediato, addirittura debordante è stato l' Effetto Di, il cui debutto in Serie A è stato scintillante, sino al momento in cui è stato . Si capisce perché la Juve sia in ambasce: sarebbe ...La Juventus debutta in campionato con un secco 3-0 al Sassuolo: il serbo fa doppietta, l'argentino incanta con gol e assist, ma poi esce per infortunio ...