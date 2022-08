Atletica | Chituru Ali in finale agli Europei! 10 12 sui 100 | super personale e avanza con Jacobs

(Di martedì 16 agosto 2022)Ali ha regalato spettacolo e si è qualificato alladei 100 metriEuropei 2022 dileggera. Il velocista italiano è stato sontuoso in semi, chiudendo al secondo posto con l’ottimo tempo di 10.12, migliorando di tre centesimi il proprioche aveva siglato a fine giugno a Madrid. Dopo le deludenti prestazioni offerte ai Mondiali un mese fa, il 23enne si è presentato in ottima forma a Monaco e oggi ha dimostrato tutto il suo spessore tecnico, staccando con pieno merito il biglietto per l’atto conclusivo che andrà in scena alle ore 22.15.Ali, allenato a Roma da Claudio Licciardello, ha chiuso al secondo posto alle spalle del britannico Reece Prescod (10.10) e ha preceduto di misura lo slovacco Jan Volko (10.13) e il ...

SportRepubblica : Jacobs e Chituru Ali in finale nei 100 metri agli Europei di atletica [aggiornamento delle 20:29] - Tzara_1981 : RT @DaRonz82: Ore 22.15, finale europea dei 100 metri con Marcell Jacobs e Chituru Ali #atletica - DaRonz82 : Ore 22.15, finale europea dei 100 metri con Marcell Jacobs e Chituru Ali #atletica -

Esentato dalle batterie anche l'altro sprinter azzurroAli che sarà nella seconda semifinale (20.12) in quinta corsia, fianco a fianco con il leader continentale stagionale Reece Prescod (...... campione uscente e Prescod, a Berlino 2018 d'argento, i più accreditati nella corsa al podio, saranno rispettivamente in prima batteria e in seconda (insieme all'altro azzurroAli). Altri da ...Day 2, pomeriggio-sera, l'Italia cala gli assi agli Europei di Monaco: turno di qualificazione del salto in alto con il campione olimpico Gianmarco Tamberi, semifinale per l'altro oro di Tokyo Marcell ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...