A Castel Volturno padre si getta in mare per salvare i suoi figli: muore insieme al piccolo di sei anni (Di martedì 16 agosto 2022) Notizie drammatiche che arrivano dalla provincia di Caserta. E’ successo di nuovo: un papà che si getta in mare per salvare i suoi figli e purtroppo muore. Era accaduto anche a Luglio, nelle Marche, questa volta purtroppo, riaccade. E come era successo in quel caso, anche oggi, il papà ha perso la vita e non ce l’ha fatta a salvare suo figlio. E’ morto infatti anche il piccolo di sei anni che stava affogando prima che il padre cercasse di salvarlo. Una tremenda tragedia del mare a Castel Volturno. Pomeriggio drammatico a Castel Volturno: papà e figlio muoiono in mare Secondo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 16 agosto 2022) Notizie drammatiche che arrivano dalla provincia di Caserta. E’ successo di nuovo: un papà che siinpere purtroppo. Era accaduto anche a Luglio, nelle Marche, questa volta purtroppo, riaccade. E come era successo in quel caso, anche oggi, il papà ha perso la vita e non ce l’ha fatta asuoo. E’ morto infatti anche ildi seiche stava affogando prima che ilcercasse di salvarlo. Una tremenda tragedia del. Pomeriggio drammatico a: papà eo muoiono inSecondo ...

enpaonlus : Jova Beach Party: a rischio anche le dune di Castel Volturno, ecco com'era la spiaggia prima e dopo il concerto del… - rep_napoli : Padre e figlio di 5 anni annegano a Castel Volturno, i testimoni: 'L'uomo si è tuffato per salvare i suoi ragazzi'… - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Ultime Konami Castel Volturno - Partitella con la Primavera e personalizzato per due azzurri - - repubblica : Padre e figlio di 5 anni annegano a Castel Volturno, i testimoni: 'L'uomo si e' tuffato per salvare i suoi ragazzi' - vnewsita : #Padre e #figlio di 6 anni morti annegati in mare a #CastelVolturno -