VIDEO – Conte e Tuchel la lite continua sui social: “Per fortuna non ti ho visto farlo!” (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo lo scontro acceso di ieri tra Tuchel e Antonio Conte al termine della partita tra Chelsea e Tottenham, la lite tra i due allenatori si è spostata sui canali social. Il motivo della discussione è stata l’esultanza del tecnico italiano al momento del pareggio del Tottenham sull’1-1 ritenuta eccessiva da parte dell’avversario: il derby si è concluso poi sul risultato finale di 2-2. Rissa Tuchel Conte Chelsea Tottenham I diverbi sono continuati nel corso della partita: sul 2-1 per il Chelsea, infatti, è stato l’allenatore dei Blues ad esultare verso l’avversario. La lite è degenerata poi al termine del match, quando al momento dei saluti Tuchel si aspettava delle scuse da Conte mai arrivate. I due allenatori ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo lo scontro acceso di ieri trae Antonioal termine della partita tra Chelsea e Tottenham, latra i due allenatori si è spostata sui canali. Il motivo della discussione è stata l’esultanza del tecnico italiano al momento del pareggio del Tottenham sull’1-1 ritenuta eccessiva da parte dell’avversario: il derby si è concluso poi sul risultato finale di 2-2. RissaChelsea Tottenham I diverbi sonoti nel corso della partita: sul 2-1 per il Chelsea, infatti, è stato l’allenatore dei Blues ad esultare verso l’avversario. Laè degenerata poi al termine del match, quando al momento dei salutisi aspettava delle scuse damai arrivate. I due allenatori ...

GoalItalia : Tuchel VS Conte, secondo round dopo il pari di Kane al 96' ???? - GoalItalia : 'Se vedo aggressività io rispondo...' ?? Conte dopo le scintille con Tuchel ??? - ItaliaViva : Dovremmo parlare meno di simboli e più di inflazione, perché la gente non arriva più in fondo al mese. #Letta ha a… - SalvatoreBova1 : RT @justauser2022: Era solo un arrivederci. Rimettiamo il Presidente Giuseppe Conte al suo posto. Alla guida della nostra Italia. #iov… - mariottismo : RT @jonnyhamme: Tutti Fruiti #COYS #THFC #Tottenham #TottenhamHotspur #Conte #Tuchel #Spurs #EPL -