Uno sguardo di troppo, picchiato e ridotto in fin di vita da un coetaneo. Mihajlovic lo incoraggia (Di lunedì 15 agosto 2022) picchiato selvaggiamente da un coetaneo che lo ha ridotto in fin di vita forse per uno sguardo di troppo ad una ragazza. E' accaduto qualche giorno fa a Crotone a Davide Ferrerio, di 20 anni, di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 15 agosto 2022)selvaggiamente da unche lo hain fin diforse per unodiad una ragazza. E' accaduto qualche giorno fa a Crotone a Davide Ferrerio, di 20 anni, di ...

Agenzia_Ansa : Picchiato selvaggiamente da un coetaneo che lo ha ridotto in fin di vita forse per uno sguardo di troppo a una raga… - civcatt : «Uno sguardo a #Maria ai piedi della croce può far cadere una goccia di balsamo sulle ferite più profonde e doloros… - repubblica : Crotone, Davide in fin di vita per uno sguardo. La madre: 'Quella bestia marcisca in cella' [di Giuseppe Baldessarr… - gianlucatdc : Why do Russians support the war against Ukraine? - Chris28688209 : RT @loredanamascia2: Sai,esiste un silenzio di due che si amano,prima di lasciarsi 'accadere'. La complicità di un unico 'sentire', prima c… -