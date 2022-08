Tifosi Roma a Salerno: “Vesuvio erutta”, ossessione o sudditanza contro Napoli? – Video (Di lunedì 15 agosto 2022) Riparte il campionato di Serie A, riprendono i cori contro Napoli: i Tifosi della Roma cantano: “Vesuvio erutta” durante il match con la Salernitana. Una vera e propria ossessione quella dei Tifosi giallorossi, che evidentemente hanno una sorta di ossessione o forse di sudditanza contro Napoli, o magari è più semplicemente solo una profonda e immensa ignoranza da parte di quei supporters che decidono di inneggiare alla morte di un popolo intero. Video: Salernitana-Roma, cori contro Napoli Qualche problema ci sarà sicuramente, perché come si vede dal Video sono centinaia i Tifosi della ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 15 agosto 2022) Riparte il campionato di Serie A, riprendono i cori: idellacantano: “” durante il match con la Salernitana. Una vera e propriaquella deigiallorossi, che evidentemente hanno una sorta dio forse di, o magari è più semplicemente solo una profonda e immensa ignoranza da parte di quei supporters che decidono di inneggiare alla morte di un popolo intero.: Salernitana-, coriQualche problema ci sarà sicuramente, perché come si vede dalsono centinaia idella ...

