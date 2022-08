Sui “pieni poteri” Speranza è senza vergogna (Di lunedì 15 agosto 2022) Non ce n’eravamo mai accorti, tuttavia abbiamo scoperto che Roberto Speranza, il ministro della paura virale, ha un gemello assai più sensibile di lui sul piano dei principi costituzionali. Principi, vorrei ricordare, che il gemello cattivo si è letteralmente messo sotto i piedi in quasi tre anni di vita repubblicana, imponendoci una surreale dittatura sanitaria a colpi di arresti domiciliari di massa, vaccini obbligatori, mascherine di stampo talebano, quarantene infinite – ancora in vigore nonostante le promesse – e abominevoli lasciapassare sanitari. Ma per fortuna lo Speranza garantista, in una lunga intervista rilasciata alla Stampa – quest’ultima in versione Pravda, tanto sono apparse compiacenti le domandine poste al leader di Articolo 1, ha cercato di mettere una toppa al disastro democratico prodotto nei lunghi anni della pandemia, ergendosi a ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 15 agosto 2022) Non ce n’eravamo mai accorti, tuttavia abbiamo scoperto che Roberto, il ministro della paura virale, ha un gemello assai più sensibile di lui sul piano dei principi costituzionali. Principi, vorrei ricordare, che il gemello cattivo si è letteralmente messo sotto i piedi in quasi tre anni di vita repubblicana, imponendoci una surreale dittatura sanitaria a colpi di arresti domiciliari di massa, vaccini obbligatori, mascherine di stampo talebano, quarantene infinite – ancora in vigore nonostante le promesse – e abominevoli lasciapassare sanitari. Ma per fortuna logarantista, in una lunga intervista rilasciata alla Stampa – quest’ultima in versione Pravda, tanto sono apparse compiacenti le domandine poste al leader di Articolo 1, ha cercato di mettere una toppa al disastro democratico prodotto nei lunghi anni della pandemia, ergendosi a ...

