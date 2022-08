Soppy Atalanta, affare in chiusura con l’Udinese (Di lunedì 15 agosto 2022) L’Atalanta sta per chiudere con l’Udinese per il trasferimento dell’esterno francese Brandon Soppy, classe 2002 Brandon Soppy sarà a breve un nuovo giocatore dell’Atalanta. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il cub bergamasco ha concluso l’affare con l’Udinese mettendo sul piatto una cifra vicina ai 9 milioni di Euro più 1 di bonus. Per Gasperini dunque l’agognato rinforzo sulle fasce per completare la batteria composta da Hateboer, Maehle e Zappacosta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) L’sta per chiudere conper il trasferimento dell’esterno francese Brandon, classe 2002 Brandonsarà a breve un nuovo giocatore dell’. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il cub bergamasco ha concluso l’conmettendo sul piatto una cifra vicina ai 9 milioni di Euro più 1 di bonus. Per Gasperini dunque l’agognato rinforzo sulle fasce per completare la batteria composta da Hateboer, Maehle e Zappacosta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Soppy a sorpresa verso l'@Atalanta_BC dall'@Udinese_1896 ?#calciomercato @SkySport - Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #ATALANTA, IN CHIUSURA #SOPPY DALL'#UDINESE: TRATTATIVA AVANZATA, AFFARE DA 8 MILIONI DI EURO… - Iovi9817 : RT @DiMarzio: #Soppy a sorpresa verso l'@Atalanta_BC dall'@Udinese_1896 ?#calciomercato @SkySport - Giorno_Bergamo : Atalanta, trattativa avanzata per Brandon Soppy: intesa possibile a 10 milioni -