Riscoprire da dove veniamo grazie agli anelli degli alberi (Di lunedì 15 agosto 2022) Io sono una dendroclimatologa: analizzo gli anelli degli alberi per ricostruire le condizioni climatiche del passato e il loro impatto sugli ecosistemi e sui sistemi umani. Nel corso degli ultimi vent’anni ho trascorso buona parte delle mie giornate pensando, scrivendo e parlando dei cambiamenti climatici del passato e del futuro. Questo può essere un compito scoraggiante. Anno dopo anno impariamo nuove cose sul clima e sugli effetti devastanti dell’utilizzo umano dei combustibili fossili. E sulle conseguenze del cambiamento climatico antropogenico nella nostra società (Ondate di calore! Uragani! Tempeste di neve!) e negli ecosistemi (Incendi forestali! Orsi polari!). Eppure, anno dopo anno, i governi del mondo continuano a fare troppo poco per limitare le nostre emissioni di diossido di carbonio (anidride carbonica, o ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 15 agosto 2022) Io sono una dendroclimatologa: analizzo gliper ricostruire le condizioni climatiche del passato e il loro impatto sugli ecosistemi e sui sistemi umani. Nel corsoultimi vent’anni ho trascorso buona parte delle mie giornate pensando, scrivendo e parlando dei cambiamenti climatici del passato e del futuro. Questo può essere un compito scoraggiante. Anno dopo anno impariamo nuove cose sul clima e sugli effetti devastanti dell’utilizzo umano dei combustibili fossili. E sulle conseguenze del cambiamento climatico antropogenico nella nostra società (Ondate di calore! Uragani! Tempeste di neve!) e negli ecosistemi (Incendi forestali! Orsi polari!). Eppure, anno dopo anno, i governi del mondo continuano a fare troppo poco per limitare le nostre emissioni di diossido di carbonio (anidride carbonica, o ...

